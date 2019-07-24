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    Кличка викликали на допит у Держбюро розслідувань

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    Мер Києва Віталій Кличко - Кличка викликали на допит у Держбюро розслідувань
    Мер Києва Віталій Кличко

    Столичного мера викликали на допит в якості свідка

    Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.

    Про це в коментарі «Рбк-Україна» повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

    «Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні щодо використання комунальних земель», - сказала вона.

    Також у пресслужбі уточнили, що столичного мера викликали на допит в якості свідка.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».

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