Кличка викликали на допит у Держбюро розслідувань
Мер Києва Віталій Кличко
Столичного мера викликали на допит в якості свідка
Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.
Про це в коментарі «Рбк-Україна» повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.
«Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні щодо використання комунальних земель», - сказала вона.
Також у пресслужбі уточнили, що столичного мера викликали на допит в якості свідка.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».