Кличка викликали на допит у Держбюро розслідувань



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Мер Києва Віталій Кличко

Столичного мера викликали на допит в якості свідка

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.

Про це в коментарі «Рбк-Україна» повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

«Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні щодо використання комунальних земель», - сказала вона.

Також у пресслужбі уточнили, що столичного мера викликали на допит в якості свідка.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».