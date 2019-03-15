«Предстоятелем став би я». Філарет розказав як, вони домовлялись з Варфоломієм



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90-річний ієрарх Філарет має звання «почесного патріарха», але від цього його вплив та значення у новій церкві не похитнулись Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Я відмовився висуватися і це задовольнило Вселенського патріарха. Водночас він сказав, що кого ми рекомендуватимо, той і буде предстоятелем»

Якби Київський патріархат розділився і конкурував між собою за посаду предстоятеля, тоді б ніякого Об’єднавчого собору не було, і не було би ніякого Томосу. Про це в інтерв’ю «Главкому», розказав патріарх Філарет. Він також пояснив, у чому полягала найбільша складність при підготовці Собору, на який прийшли всього двоє архієреїв церкви Московського патріархату.

«З проханням про надання Томосу від Московського патріархату до Вселенського патріарха звернулися 12 архієреїв. А на Собор прийшли тільки двоє з них, тому основою для проведення цього собору був Київський патріархат. На мою особисту думку, якби і ці два архієреї не прийшли, Собор би все одно відбувся і результати були би такими самими. А ось якби Київський патріархат розділився, тоді б ніякого Собору не було, і не було би ніякого Томосу. Тому що основою для проведення Собору був Київський патріархат і УАПЦ. Автокефальна церква мала близько 1000 зареєстрованих парафій і 15 архієреїв. А від Московського патріархату було тільки два архієреї і біля 30 парафій. Саме тому участь Московського патріархату у цьому Соборі була малою, але все-таки формально відбулося об’єднання трьох церков», - розповів 90-річний ієрарх.

Патріарх Філарет підкреслив, що розколу у Київському патріархаті не було, тобто навіть якби митрополит Михаїл не зняв своєї кандидатури (з виборів предстоятеля), то Київський патріархат існував би, тільки не відбулось би Собору.

Патріарх Філарет заперечив, що саме він висунув умову митрополиту Михаїлу зняти свою кандидатуру з виборів предстоятеля.

«Умовою з боку Вселенського патріарха було те, щоб я як патріарх відмовився висувати свою кандидатуру. Тому що я – патріарх, а Вселенський патріарх погоджувався надати Томос українській церкві в статусі митрополії. Я відмовився і це задовольнило Вселенського патріарха. Водночас він сказав, що кого ми будемо рекомендувати, той і буде предстоятелем. Я рекомендував митрополита Епіфанія, Архієрейський собор УПЦ КП підтримав його, а тут Михаїл висунув свою кандидатуру. І ми розбіглись в кандидатурах. Так от, бачачи цю ситуацію, представник Вселенського патріарха митрополит Еммануїл, проконсультувавшись з патріархом, вирішив було покинути зібрання і не проводити ніякого Собору. Але я скористався правом, яким підтримав кандидатуру митрополита Епіфанія», - пояснив ієрарх.

На питання «Главкома», що заважало звичайним голосуванням визначити найдостойнішого з-поміж архієреїв, хіба б це не було чесно? Філарет відповів, що якби з боку Вселенського патріарха не було умови, що патріарх УПЦ КП повинен відмовитися виставляти свою кандидатуру, то предстоятелем став би саме він. «Обрали б мене більшістю голосів. Ви розумієте, в чому проблема? Бо якщо я не відмовляюся і мене обирають, то я стаю предстоятелем в сані патріарха. І тоді церква українська має статус не митрополії, а патріархату», - пояснив Філарет.

Патріарх не приховує, що наполягав, щоб митрополит Михаїл зняв свою кандидатуру, тому що хотів, аби предстоятелем став митрополит Епіфаній. «Патріарх Варфоломій дав мені право відмовитися від висування, але своєю чергою підтримати кандидатуру, яка, на мою думку, є найкращою», - зазначив Філарет.

Нагадаємо, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.