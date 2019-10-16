Прем'єр Британії заявив, що угода про умови Brexit майже досягнута



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Боріс Джонсон наголосив, що «поки ще не всі розбіжності усунені, однак кінець шляху вже близький»

Проєкт угоди в цілому готовий

Прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон стверджує, що угода про умови Brexit між Євросоюзом і Британією майже досягнута.

Про це повідомляє Politico.

Джонсон наголосив, що «поки ще не всі розбіжності усунені, однак кінець шляху вже близький». До нинішнього моменту сторони домовилися про те, як буде здійснюватися митний контроль на острові Ірландія і яку роль Асамблея (однопалатний парламент) Північної Ірландії відіграватиме у визначенні правил і нормативів, що діють в Ольстері.

При цьому поки не залагоджені питання стосовно порядку стягнення ПДВ після Brexit, однак проєкт угоди в цілому готовий.

Нагадаємо, у середу ввечері президент Євроради Дональд Туск заявив, що текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського Союзу має бути готовий упродовж кількох годин.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.