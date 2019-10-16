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    Ситуація з Brexit вирішиться упродовж кількох годин – Туск

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    Президент Євроради Дональд Туск - Ситуація з Brexit вирішиться упродовж кількох годин – Туск
    Президент Євроради Дональд Туск

    Угоду про Brexit можуть укласти в четвер

    Текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського Союзу має бути готовий упродовж кількох годин.

    Про це в інтерв’ю польським телеканалам Polsat News та TVN24 заявив президент Євроради Дональд Туск.

    «Теоретично усе повинно бути зрозуміло через 7-8 годин», - заявив Туск.

    Він підкреслив, що весь час тривають переговори і було сподівання, що текст буде готовий ще в середу до обіду, аби країни ЄС могли ознайомитися з юридичними деталями угоди.

    «Усе прямує у позитивному напрямку, але з Brexit і нашими британськими партнерами усе можливо. Там постійно щось діється, але головні положення цієї угоди вже готові. Теоретично ми могли б погодитися на цю угоду з Великою Британією, уникаючи хаосу і цих нещасть», - зазначив президент Євроради.

    Він зауважив, що в середу з’явилися чергові сумніви у справі угоди з британської сторони.

    Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.

     

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