Ситуація з Brexit вирішиться упродовж кількох годин – Туск



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Президент Євроради Дональд Туск

Угоду про Brexit можуть укласти в четвер

Текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського Союзу має бути готовий упродовж кількох годин.

Про це в інтерв’ю польським телеканалам Polsat News та TVN24 заявив президент Євроради Дональд Туск.

«Теоретично усе повинно бути зрозуміло через 7-8 годин», - заявив Туск.

Він підкреслив, що весь час тривають переговори і було сподівання, що текст буде готовий ще в середу до обіду, аби країни ЄС могли ознайомитися з юридичними деталями угоди.

«Усе прямує у позитивному напрямку, але з Brexit і нашими британськими партнерами усе можливо. Там постійно щось діється, але головні положення цієї угоди вже готові. Теоретично ми могли б погодитися на цю угоду з Великою Британією, уникаючи хаосу і цих нещасть», - зазначив президент Євроради.