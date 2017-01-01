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    Прем’єр Іспанії відмовився зустрічатися з екс-главою Каталонії Пучдемоном

    Рахой хоче зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія отримала найкращий результат на виборах в Каталонії
    Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відмовився від пропозиції про зустріч з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном. Про це повідомляє Daily Mail.  «Рахой відкинув ідею зустрічі з Пучдемоном, пояснивши, що він повинен зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія «Громадяни - Громадянська партія» отримала найкращий
    • Вчора, 21:38
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой
    Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой

    Рахой хоче зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія отримала найкращий результат на виборах в Каталонії

    Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відмовився від пропозиції про зустріч з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном.

    Про це повідомляє Daily Mail. 

    «Рахой відкинув ідею зустрічі з Пучдемоном, пояснивши, що він повинен зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія «Громадяни - Громадянська партія» отримала найкращий результат», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, як додає Reuters, іспанський прем'єр виключив можливість позачергових загальнонаціональних виборів у Іспанії через результати голосування в Каталонії.

    Нагадаємо, на виборах до парламенту Каталонії партії, що виступають за незалежність регіону, за результатами підрахунку 100% голосів отримали абсолютну більшість у парламенті автономії. 

    Карлес Пучдемон ще раніше заявив про перемогу прибічників незалежності Каталонії.

    Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі. Він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах.

    Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців

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