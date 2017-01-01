Прем’єр Іспанії відмовився зустрічатися з екс-главою Каталонії Пучдемоном

Рахой хоче зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія отримала найкращий результат на виборах в Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відмовився від пропозиції про зустріч з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном. Про це повідомляє Daily Mail. «Рахой відкинув ідею зустрічі з Пучдемоном, пояснивши, що він повинен зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія «Громадяни - Громадянська партія» отримала найкращий



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Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой

Рахой хоче зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія отримала найкращий результат на виборах в Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відмовився від пропозиції про зустріч з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Рахой відкинув ідею зустрічі з Пучдемоном, пояснивши, що він повинен зустрітися з Інес Аррімадас, чия партія «Громадяни - Громадянська партія» отримала найкращий результат», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як додає Reuters, іспанський прем'єр виключив можливість позачергових загальнонаціональних виборів у Іспанії через результати голосування в Каталонії.

Нагадаємо, на виборах до парламенту Каталонії партії, що виступають за незалежність регіону, за результатами підрахунку 100% голосів отримали абсолютну більшість у парламенті автономії.

Карлес Пучдемон ще раніше заявив про перемогу прибічників незалежності Каталонії.

Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі. Він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах.

Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців.