Прем'єр Італії поставив ультиматум уряду



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Джузеппе Конте

Конте піде з посади у разі, якщо партії «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок» із керівної коаліції популістів не дійдуть згоди

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте поставив ультиматум уряду та заявив, що збирається подати у відставку.

Про це він заявив AFP.

Зокрема, Конте сказав, що піде з посади у разі, якщо партії «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок» із керівної коаліції популістів не дійдуть згоди.

«Прошу обидві ці політичні сили зробити вибір і сказати, чи хочуть вони, як і раніше виконувати зобов'язання в рамках роботи уряду», - йдеться у заяві Конте.

Відносини між політисилами «Ліга Півночі» і «Рух п'яти зірок» погіршилися у ході виборчої кампанії до Європейського парламенту.

Зокрема, на виборах «Ліга Півночі» обійшла партнерів по коаліції з результатом у 34% голосів. Згодом з'явилися чутки про те, що лідер партії Маттео Сальвіні може відмовитися від коаліції.

За словами прем'єр-міністра, якщо партії не припинять свої суперечки - він готовий скласти свій мандат.