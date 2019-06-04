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    Прем'єр Італії поставив ультиматум уряду

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    <span>Джузеппе Конте</span> - Прем'єр Італії поставив ультиматум уряду
    Джузеппе Конте

    Конте піде з посади у разі, якщо партії «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок» із керівної коаліції популістів не дійдуть згоди

    Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте поставив ультиматум уряду та заявив, що збирається подати у відставку.

    Про це він заявив AFP.

    Зокрема, Конте сказав, що піде з посади у разі, якщо партії «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок» із керівної коаліції популістів не дійдуть згоди.

    «Прошу обидві ці політичні сили зробити вибір і сказати, чи хочуть вони, як і раніше виконувати зобов'язання в рамках роботи уряду», - йдеться у заяві Конте.

    Відносини між політисилами «Ліга Півночі» і «Рух п'яти зірок» погіршилися у ході виборчої кампанії до Європейського парламенту.

    Зокрема, на виборах «Ліга Півночі» обійшла партнерів по коаліції з результатом у 34% голосів. Згодом з'явилися чутки про те, що лідер партії Маттео Сальвіні може відмовитися від коаліції.

    За словами прем'єр-міністра, якщо партії не припинять свої суперечки - він готовий скласти свій мандат.

    партії
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