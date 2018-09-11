Прем’єр-міністр Вірменії наказав обшукати та роззброїти «спеціальні служби» олігархів



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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

В одному з банків заморозили 30 мільйонів доларів, що належать брату колишнього президента Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наказав Службі національної безпеки (СНБ) провести обшуки у «спеціальних служб» олігархів та роззброїти їх через публікацію аудіозапису розмови директора СНБ з начальником Спеціальної слідчої служби.

Такий наказ Пашинян дав під час виступу на мітингу кандидата в мери Єревана від блоку «Мій крок» Айка Марутяна.

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Прем’єр наголосив, що прослуховування очільників правоохоронних органів є «змовою та злочином проти державності Вірменії».

«Я даю розпорядження Службі національної безпеки і поліції в найкоротший термін знайти організаторів цієї змови і піддати їх найсуворішій відповідальності», — підкреслив Пашинян.

Він додав, що правоохоронці мають провести рейди по знищенню «спеціальних служб», створених олігархами і колишніми високопосадовцями, які завезли у Вірменію прослуховуючі пристрої. Також прем’єр наказав провести обшуки у цих службах і роззброїти охоронців, яких найняли олігархи.

Під час виступу він розповів, що в одному з банків заморозили 30 мільйонів доларів, що належать Олександру Саргсяну — брату колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна.

За інформацією джерел Громадського у Вірменії, Пашинян на чолі колони прихильників пішов маршем до центру Єревана. Загалом в акції беруть участь 5-6 тисяч людей.

Зазначимо, що на опублікованому 8-хвилинному запису директор СНБ Артур Ванецян і начальник Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян обговорюють арешт екс-президента країни Роберта Кочаряна, а також кримінальні справи, порушені проти генсека ОДКБ Юрія Хачатурова и колишнього міністра оборони Мікаела Арутюняна.