Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару



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Прем'єр Пакистану Імран Хан заявив, що індійський уряд «знову вдався до корисливих, безвідповідальних і надуманих тверджень»

Пакистанський прем'єр зазначив, що Індія ризикує «поставити мир і стабільність в регіоні під серйозну загрозу»

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

Про це повідомляє у вівторок Associated Press.

«Знову індійський уряд вдався до корисливих, безвідповідальних і надуманих тверджень», - заявив Хан. За його словами, дана заява в Індії зроблена «для внутрішнього споживання» напередодні виборів.

Пакистанський прем'єр зазначив, що Індія ризикує «поставити мир і стабільність в регіоні під серйозну загрозу».

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Джерело: Интерфакс