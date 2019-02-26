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    Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару

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    <p><span>Прем'єр Пакистану Імран Хан заявив, що індійський уряд &laquo;знову вдався до корисливих, безвідповідальних і надуманих тверджень&raquo;<o:p></o:p></span></p> - Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару

    Прем'єр Пакистану Імран Хан заявив, що індійський уряд «знову вдався до корисливих, безвідповідальних і надуманих тверджень»

    Пакистанський прем'єр зазначив, що Індія ризикує «поставити мир і стабільність в регіоні під серйозну загрозу»

    Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

    Про це повідомляє у вівторок Associated Press.

    «Знову індійський уряд вдався до корисливих, безвідповідальних і надуманих тверджень», - заявив Хан. За його словами, дана заява в Індії зроблена «для внутрішнього споживання» напередодні виборів.

    Пакистанський прем'єр зазначив, що Індія ризикує «поставити мир і стабільність в регіоні під серйозну загрозу».

    Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану. 

    В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

    Джерело: Интерфакс

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