ЄС і Китай відреагували на авіаудар Індії по Пакистану



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ЄС уважно стежать за ситуацією після бомбардування ВПС Індії передбачуваного табору бойовиків на території Пакистану

«Ми перебуваємо в контакті з обома країнами», - заявила речниця глави європейської дипломатії Майя Косьянчіч

В Європейському союзі та Китаї закликали ядерні країни, Індію і Пакистан, до стриманості, після того, як вранці у вівторок індійські ВПС здійснили авіаналіт на пакистанську територію і ліквідували 300 бойовиків ісламістського угруповання, яку підозрювали в підготовці атак проти Делі.

Речниця глави європейської дипломатії Майя Косьянчіч заявила, що ЄС уважно стежать за ситуацією після бомбардування ВПС Індії передбачуваного табору бойовиків на території Пакистану. «Ми перебуваємо в контакті з обома країнами. І нам вважається головним, щоб в ході всіх дій проявлялася максимальна стриманість, і щоб уникали ескалації напруженості», - сказала Косьянчіч на брифінгу в Брюсселі.

У свою чергу речник міністерства закордонних справ Китаю Лю Кан закликав Індію і Пакистан до спокою. «Ми сподіваємося, що і Індія, і Пакистан зможуть проявити стриманість, і зробити дії, які допоможуть стабілізувати ситуацію в регіоні і поліпшити двосторонні відносини», - повідомив речник МЗС Китаю.

Як відомо, за декілька днів до авіанальоту прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що його країна не має жодного відношення до вибуху смертника, в результаті якого загинули 40 індійських солдатів в Кашмірі, додавши, що напруженість може тільки послабити діалог, але офіційний Ісламабад помститься, якщо піддасться нападу з боку Індії.

Нагадаємо, генерал-лейтенант збройних сил Індії К.Дж.С.Ділон, який командує військами в Кашмірі, заявив, що Міжвідомча розвідка Пакистану була задіяна в терористичному акті проти індійських військових.

Джерело: Дзеркало тижня