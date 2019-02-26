Індія нанесла авіаудар по пакистанській частині Кашміру



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Індія здійснила перший авіаудар по території Пакистану із 1971 року

Пакистан заперечує факт успішного авіаудару

Міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану. Про це пише британське видання The Guardian.

Мова йде про табори угруповання Джайш-е-Мохаммад. Таким чином це перший авіаудар Індії по території Пакистану із 1971 року.

Всього за попередніми даними в повітряний простір Пакистану зайшло до 12 бойових літаків Mirage ВПС Індії. Речник пакистанських збройних сил генерал Асіф Гаруф підтвердив факт порушення повітряного простору країни в 5:00 за місцевим часом.

За його словами на перехоплення індійських літаків, які зайшли не далі чим 3-4 милі вглиб пакистанського повітряного простору, була піднята авіація. Це змусило, як відзначив пізніше Асіф Гаруф, індійські винищувачі скинути боєзаряди раніше і змінювати курс. Також повідомляється, що ніхто не постраждав на території Пакистану.

Раніше посол Пакистану в Афганістані Захід Насрулла заявив про те, що переговори між США і афганським Талібаном можуть бути поставлені під загрозу, якщо Індія вдасться до застосування сили проти Пакистану у відповідь на ситуацію в Кашмірі.

Нагадаємо, генерал-лейтенант збройних сил Індії К.Дж.С.Ділон, який командує військами в Кашмірі, заявив, що Міжвідомча розвідка Пакистану була задіяна в терористичному акті проти індійських військових.