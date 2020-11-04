Прем'єр Словенії привітав Трампа з «перемогою на виборах»

Прем'єр Словенії Янез Янша вважає, що обрання Дональда Трампа на другий термін вже є доконаним фактом

Прем'єр Словенії у Twitter офіційно привітав Трампа з «перемогою», а Республіканську партію з «сильними результатами по всій території США».

«Очевидно, що американський народ обрав Дональда Трампа і Майка Пенса ще на чотири роки», – написав Янша.

Додамо, що дружина Трампа Меланія є етнічною словенкою.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден мав перевагу над Трампом у 10%. Однак, попри чисельні прогнози, кандидат від демократів не зміг здобути впевнену перемогу над Трампом.

За останніми даними, розрив між кандидатами мінімальний.

Це дозволило республіканцю передчасно оголосити про свою перемогу. 4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про повну перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

«Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги, ми зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.



