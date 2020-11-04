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    Прем'єр Словенії привітав Трампа з «перемогою на виборах»

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    Янез Янша - Прем'єр Словенії привітав Трампа з «перемогою на виборах»
    Янез Янша
    European People's Party/Flickr

    Прем'єр Словенії Янез Янша вважає, що обрання Дональда Трампа на другий термін вже є доконаним фактом

    Прем'єр Словенії у Twitter офіційно привітав Трампа з «перемогою»,  а Республіканську партію з «сильними результатами по всій території США».

    «Очевидно, що американський народ обрав Дональда Трампа і Майка Пенса ще на чотири роки», написав Янша.  

    Додамо, що дружина Трампа Меланія є етнічною словенкою.

    3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден мав перевагу над Трампом у 10%. Однак, попри чисельні прогнози, кандидат від демократів не зміг здобути впевнену перемогу над Трампом.

    За останніми даними, розрив між кандидатами мінімальний

    Це дозволило республіканцю передчасно оголосити про свою перемогу. 4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про повну перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    «Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги, ми зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.  

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.


    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США Словенія Майк Пенс Twitter
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