Трамп готовий йти до Верховного суду для підбиття підсумків виборів

Президент Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у шахрайстві і заявив про готовність відстоювати свою «перемогу»

Під час виступу у Білому домі перед прихильниками Трамп заявив, що його суперник Джо Байден, зрозумівши свій програш, вирішить оскаржувати результати виборів у суді.

«Ми готові йти до Верховного суду для підведення підсумків виборів», – заявив Трамп.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020





Також Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про повну перемогу, бо йому вдалося взяти «хиткі штати». Попри заяву Трампа про свою перемогу, остаточні результати виборів будуть відомі через кілька днів.

У 2000 році переможець виборів президента США був фактично визначений Верховним судом, коли судді віддали перемоги Джорджу Бушу-молодшому, хоча його суперник Ел Гор отримав більшість голосів у загальнонаціональному масштабі.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.



