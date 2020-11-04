За останніми даними, Байден вже переміг у Аризоні

Попри чисельні прогнози, кандидат від демократів Джо Байден не зміг здобути впевнену перемогу на Дональдом Трампом. Це дозволило республіканцю передчасно оголосити про свою перемогу

Поточний результат виборів

За останніми даними ЗМІ, наразі Байден має 224 голоси виборників, чинний президент Трамп - 213 голосів. У порівнянні з початковим етапом підрахунку, чинний президент скоротив своє відставання від демократа. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.

У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,1% голосів виборців, а Трамп - 48, 4% голосів.

Одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія (дає 20 голосів виборників), де Трамп наразі отримує 55,7% голосів, а Байден - 43%.

Зауважимо, що кожен ЗМІ веде окремо підрахунок голосів виборників, тому дані кожного видання можуть різнитися, наприклад, показувати більшу перевагу одного з кандидатів. Але при цьому, вони демонструють загальну тенденцію до перемоги того чи іншого кандидата.

Переможець буде визначений після підрахунку голосів в декількох ключових штатах - Північній Кароліні, Джорджії, вищезгаданій Пенсильванії, Мічигані і Вісконсині. Частина голосів у цих штатах надійшла поштою, тому рахувати їх можуть кілька днів.

Скріншот Washingtonpost.com

Скріншот politico.com/

Ранкові заяви кандидатів з приводу попередніх результатів

4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

«Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги...зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

У відповідь штаб Байдена заявив, що Трамп своїми передчасними заявами зазіхає на права громадян США вільно обирати владу.

«Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів...Американський народ вирішує результат цих виборів. І демократичний процес повинен і триватиме до логічного завершення», - заявила представниця штабу Джейн О'Меллі Діллон. Вона додала, що штаб Байдена готовий боротися з Трампом у суді, якщо він домагатиметься зупинки підрахунку голосів, і висловила впевненість, що вибори завершаться обранням Джо Байдена президентом.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.