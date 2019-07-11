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    Прем'єрка Молдови на брифінгу із Зеленським виступила українською мовою

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    <p>Майя Санду під час візиту у Київ</p> - Прем'єрка Молдови на брифінгу із Зеленським виступила українською мовою

    Майя Санду під час візиту у Київ

    «Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України», запевнила Санду

    Частину свого виступу на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єрка Молдови Майя Санду промовила українською.

    «Для мене честь бути тут у Києві, столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свободу і незалежність», - сказала вона у вступному слові.

    «Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю глибоку шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, суверенітет і майбутнє як європейської держави», - додала вона, після чого перейшла на англійську мову.

    Санду також заявила, що новий уряд Молдови планує посилити співпрацю з Україною і вбачає стратегічне партнерство одним із наріжних каменів власної безпеки.

    Нагадаємо, до Києва в четвер, 11 липня, приїхала прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, де провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

    Джерело: Європейська правда

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