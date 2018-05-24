Прес-секретарю «голови ДНР» дали 8 років тюрми

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Альона Алексєєва

Алексєєва обвинувачується у причетності до створення терористичної організації

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винною прес-секретаря «голови ДНР», директора т.зв. «департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Адміністрації Голови ДНР» Альону Алексєєву в причетності до створення терористичної організації ( ч.1 ст. 258-3 КК України) і присудив 8 років позбавлення волі з майна, крім житла.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 17 травня.

За даними досудового розслідування, з середини 2014 року Алексєєва підтримує терористичну організацію «ДНР» і керує інформаційними ресурсами та засобами масової інформації, що перебувають на тимчасово непідконтрольних окремих районах Донецької області.

Серед доказів пропагандистської діяльності прес-секретаря «голови ДНР» її публікації Новороссия может перерасти границы Донбасса», «Новороссия начинается с Донбасса», «ДНР: Мы своих не бросаем», «Возрождение Новороссии», «Две республики одна цель», «Белая книга» преступлений киевской хунты ответ «мирному» плану Порошенко», розміщені на сторінці партії «Український вибір» під іменем «Елена Алексеева».

Крім цього, слідство надало суду матеріали переписки Алексєєвої у Telegram і Viber, які підтверджують її зв’язок з учасниками підрозділів «ДНР»; постійний моніторинг простору Інтернет-ресурсів на новини, що торкаються лідерів та інших учасників «ДНР».

У вироці сказано, що термін відбування покарання прес-секретаря «голови ДНР» рахувати з моменту її затримання.

Сайт «Миротворець» вніс Альону Алексєєву до свого «чистилища».