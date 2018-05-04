«Голову верховного суду «ДНР» заочно засуджено на 12 років тюрми

Апеляційна інстанція скасувала вирок міського суду Донецької області, який визнав невинуватим «фейкового суддю»

Апеляційний суд Донецької області визнав винним так званого голову верховного суду «ДНР», громадянина Росії Едуарда Якубовського у створенні терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 26



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Едуард Якубовський

Апеляційна інстанція скасувала вирок міського суду Донецької області, який визнав невинуватим «фейкового суддю»

Апеляційний суд Донецької області визнав винним так званого голову верховного суду «ДНР», громадянина Росії Едуарда Якубовського у створенні терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 26 квітня.

Таким чином, апеляційна інстанція скасувала вирок Селидівського міського суду Донецької області від 12 червня 2017 року, який побачив недоведеність обвинувачення щодо «голова верховного суду «ДНР».

Колегія суддів вважає, що Якубовський усвідомлював, що «ДНР» та його структурні підрозділи діють на території України як терористична організація, незаконно, використовуючи зброю, вчиняють терористичні акти, при цьому обійняв посаду «голови верховного суду», виконував покладені на нього обов'язки, що призвело до сприяння діяльності терористичної організації.

Досудове розслідування з’ясувало, що протягом 2015 року обвинувачений організовував та проводив на тимчасово непідконтрольній українській владі території брифінг та пленум верховного суду «ДНР», в ході яких наводив статистику судових матеріалів, що знаходяться в провадженні незаконно створених представниками терористичної організації «ДНР» судів, а також структуру її судової системи.

Також Якубовський підписав незаконне розпорядження № 45/а про встановлення місць проведення верховним судом «ДНР» судових засідань.

У вироці апеляційного суду зазначено, що термін відбування покарання Едуарда Якубовського рахувати з моменту його фактичного затримання. Наразі він проживає в окупованому Донецьку.

Сайт «Миротворець» вніс «фейкового суддю» Якубовського до свого «чистилища».

Як повідомляв «Главком», 20 квітня колегія суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області визнала винним суддю незаконно створеного Харцизького міжрайонного суду «ДНР» Івана Киріяка за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної групи чи терористичної організації») і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років з конфіскацією майна.