Пресмарафон Зеленського поставив новий рекорд



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Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Глава держави відповідає на запитання журналістів протягом усього дня

Пресмарафон президента Володимира Зеленського триває вже близько восьми годин.

Нещодавно спілкування Зеленського з журналістами перервав представник книги рекордів Гіннеса і заявив про те, що сьогоднішній пресмарафон президента поставив новий рекорд. Він триває вже близько восьми годин.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.