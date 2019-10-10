У голови комітету національної безпеки Завітневича стався інфаркт, - Зеленський



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Голова комітету нацбезпеки, депутат «Слуги народу» Олександр Завітневич Фото: УНІАН

Президент повідомив, що голова комітету нацбезпеки Олександр Завітневич не ходить на засідання Ради, оскільки перебуває в лікарні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова комітету нацбезпеки, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Завітневич перебуває у лікарні після інфаркту. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресмарафоні, відповідаючи на питання, чому голова парламентського комітету не з'являється на засіданнях Верховної Ради.

«Щодо голови оборонного комітету та депутата від «Слуги народу» – це чоловік вашої однокласниці. Я думаю, ви знаєте. Справа в тому, що він не ходить на засідання Ради – це офіційна статистика – і не ходить на засідання комітету. Чи не вважаєте, що не завжди потрібно йти за принципом «я довіряю, я знаю людину», а все-таки оцінювати професійні якості людини? Чи не загрожують оці призначення та обрання національній безпеці України?» – запитав журналіст.

«По-перше, жодного засідання комітету Олександр Завітневич, якого я знав ще того, як він став чоловіком дівчини, із якою я навчався, яка є доктором психологічних наук, яку я не бачив багато років через те, що вона виїхала з Кривого Рогу і закінчила інститут міжнародних відносин, до речі, я б дуже хотів, щоб і вона зі мною працювала, але Олександра я знав окремо. Вони познайомилися в університеті. Він військовий, він закінчив військове училище. Він професійна людина. Ми дійсно знайомі багато років. Я дійсно йому довіряю. Він не пропустив жодного засідання», – відповів Зеленський.

«… Він ледь не помер, тому що у нього стався інфаркт, після цього він пропустив усі засідання», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.