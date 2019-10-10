Зеленський розказав, за яких умов звільнить Баканова



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Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президент: Якщо будуть надані докази співпраці Матіоса і Баканова, той буде звільнений

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова.

За його словами, якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос консультує Баканова, той буде звільнений.

«Ми зробили більше, ніж хтось міг. Ми звільнили цих людей (Анатолій Матіос і Юрій Луценко, - Главком). Це була непроста задача. З приводу того, що Матіос консультує Івана Баканова - якщо ви мені покажете деталі - я звільню Баканова. Якщо будуть докази - я звільню голову СБУ», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.