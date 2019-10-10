﻿Зеленський про Мінські угоди: Я, як Ван Дамм, – у конкретному шпагаті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Володимир Зеленський підкреслив, що документи щодо ситуації на Донбасі підписав у Мінську інший президент

Президент України Володимир Зеленський порівняв своє становище після підписаних Мінських угод зі шпагатом. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

Епізод спілкування із журналістами опублікував телеканал NewsOne.

«Ситуація цікава. Підписали люди людини, яка зараз ходить і каже: «Ай-ай-ай!» Я, знаєте, як (американський актор) Ван Дамм, – у такому конкретному шпагаті знаходжуся. Було б три ноги – на три б мене посадили. Тому я роблю те, що можу, у цих рамках», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що документи щодо ситуації на Донбасі підписав у Мінську інший президент.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.