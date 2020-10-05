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    Прессекретарка Трампа захворіла на коронавірус

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    Кейлі Макінені&nbsp;наголосила, що не мала контактів з представниками медіа з минулого четверга - Прессекретарка Трампа захворіла на коронавірус
    Кейлі Макінені наголосила, що не мала контактів з представниками медіа з минулого четверга

    Кейлі Макінені повідомила, що не має проявів жодних симптомів

    Прессекретарка президента США Дональда Трампа Кейлі Макінені захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила у Твіттері.

    «Після постійного отримання негативних тестів, у тому числі кожного дня починаючи з четверга, у понеділок уранці я отримала позитивний результат на Covid-19, не маючи проявів жодних симптомів», – зауважила Макінені.

    Макінені наголосила, що не мала контактів з представниками медіа, а в четвер, коли відбулася пресконференція за її участю, ще не знала про діагноз радниці Трампа Гоуп Гікс, у якої першої з близького оточення президента виявили коронавірус.

    «Після мого останнього тесту, що дав позитивний результат, я розпочну процес карантину та продовжу працювати віддалено», – зауважила речниця Білого дому.

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

    Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

    Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

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