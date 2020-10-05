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    У Раді порахували, скільки депутатів від початку пандемії заразилися коронавірусом

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    У вересні на коронавірус захворіли 20 нардепів - У Раді порахували, скільки депутатів від початку пандемії заразилися коронавірусом
    У вересні на коронавірус захворіли 20 нардепів

    Від початку пандемії 46 депутатів заразилися коронавірусом

    У Верховній Раді від початку пандемії коронавірусом заразилися 63 народних депутати і працівники апарату, з них 27 — у вересні.

    Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на інформаційний запит Укрінформу.

    «За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусну хворобу (Covid-19) підтверджено всього у 46 народних депутатів України, в тому числі у 20 — у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи — у вересні», — повідомили агентству в парламенті.

    Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

    Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

    Петро Порошенко Верховна Рада депутат коронавірус
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