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    Претендент на крісло міністра пробіг 10 кілометрів вулицями Києва (фото)

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    Разом з Ляшком у забігу взяло участь близько 600 чоловік - Претендент на крісло міністра пробіг 10 кілометрів вулицями Києва (фото)

    Разом з Ляшком у забігу взяло участь близько 600 чоловік

    Фото: facebook/viktor.liashko

    Віктор Ляшко сьогодні взяв участь у змаганнях з дуатлону

    Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні взяв участь у змаганнях з дуатлону, що відбувалися у Києві.

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    Претендент на крісло міністра пробіг 10 кілометрів вулицями Києва (фото)
    Претендент на крісло міністра пробіг 10 кілометрів вулицями Києва (фото)
    Претендент на крісло міністра пробіг 10 кілометрів вулицями Києва (фото)

    «Фінішував у дистанції 10 км на Dragon capital дуатлон Кубок Києва 2021! Мій особистий результат 1:07:41. Олімпійців, які теж брали участь у забігу не випередив, але отримав величезне задоволення від участі» – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

    Також головний санітарний лікар повідомив, що загалом у змаганнях взяло участь 600 учасників, серед яких 150 дітей, найстарішій учасниці виповнилося 60 років.

    Як вже повідомлялося, увечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

    При цьому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступником Степанова може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    Розгляд своєї кандидатури на міністерську посаду підтвердив і сам Ляшко.

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    Теги: лікар Давид Арахамія Денис Шмигаль Віктор Ляшко
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