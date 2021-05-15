Ляшко прокоментував своє можливе призначення міністром охорони здоров’я

Головний санлікар зазначив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників

Головний санлікар зазначив, що обіймає посаду заступника уже за третього міністра

Головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ. Він наголосив, що слід дочекатися рішення Верховної ради. Про це ідеться у повідомленні «РБК-Україна».

Головний санлікар зазначив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.

«Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з моєї сторони комунікувати це питання», – сказав він.

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, хто може отримати посаду міністра охорони здоров'я в разі відставки Максима Степанова. Головним претендентом він назвав Віктора Ляшка.

Нагадаємо, ввечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Також стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Вслід за Петрашком його заступниця Світлана Панаіотіді повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок, 18 травня, на позачерговому засідання Верховної Ради. Напередодні відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де розглянуть кандидатури у міністри.