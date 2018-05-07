Президент Естонії відвідає Україну наприкінці травня

Кальюлайд відвідає фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться на НСК Олімпійський 26 травня

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Україну з офіційним візитом, який призначений на 22-24 травня. Про це повідомляє прес-служба естонського президента в понеділок, 7 травня. Заплановані зустрічі Кальюлайд з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, віце-прем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе і



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Петро Порошенко зустрічався з Керсті Кальюлайд у січні 2017 року

Кальюлайд відвідає фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться на НСК Олімпійський 26 травня

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Україну з офіційним візитом, який призначений на 22-24 травня. Про це повідомляє прес-служба естонського президента в понеділок, 7 травня.

Заплановані зустрічі Кальюлайд з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, віце-прем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе і спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Окрім того, лідер Естонії виступить на бізнес-семінарі в Києві і поспілкується з місцевими підприємцями.

Також Кальюлайд також планує відвідати Східну Україну, зустрітися з головою Харківської ОДА і дізнатися про хід відновлення постраждалих під час бойових дій районів.

На завершення свого візиту Кальюлайд відвідає фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться на НСК Олімпійський 26 травня.