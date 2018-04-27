Президент підписав указ про встановлення Дня прикордонника

Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України. Про це Порошенко повідомив у Twitter. «Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є



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Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України.

Про це Порошенко повідомив у Twitter.

«Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави, - написав президент.

Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років.

Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 квітня 2018 р.

«Державна прикордонна служба України веде родовід від військових формувань доби Української революції 1917-1921. 30 квітня 1918 р. українські війська біля ст. Колпакове встановили свої символи на кордоні Української держави. Сьогодні виповнюється 100 років синьо-жовтому кордону», - зазначив голова держави.

Під час урочистої зустрічи з прикордонниками та випускниками Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького президент також вручив Зірку Героя України рідним полковника Євгена Пікуса, який загинув у серпні 2014 року під час бою з російською диверсійно-розвідувальною групою.