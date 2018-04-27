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    Президент підписав указ про встановлення Дня прикордонника

    Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років
    Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України. Про це Порошенко повідомив у Twitter. «Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є
    • 27 Квiтня, 11:59
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    Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років

    Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України.

    Про це Порошенко повідомив у Twitter.

    «Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави, - написав президент.

    Порошенко наголосив, що Держприкордонслужба України веде історію від військових формувань Української революції 1917-1921 років.

    «Державна прикордонна служба України веде родовід від військових формувань доби Української революції 1917-1921. 30 квітня 1918 р. українські війська біля ст. Колпакове встановили свої символи на кордоні Української держави. Сьогодні виповнюється 100 років синьо-жовтому кордону», - зазначив голова держави.

    Під час урочистої зустрічи з прикордонниками та випускниками Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького президент також вручив Зірку Героя України рідним полковника Євгена Пікуса, який загинув у серпні 2014 року під час бою з російською диверсійно-розвідувальною групою.

     

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