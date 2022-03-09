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    Президент про позицію ООН: слово «війна» звучатиме, бо це – правда

    В ООН переконують, що називають &laquo;війною&raquo; напад РФ на Україну - Президент про позицію ООН: слово «війна» звучатиме, бо це – правда
    В ООН переконують, що називають «війною» напад РФ на Україну
    фото з відкритих джерел

    Зеленський прокоментував заяву ООН про те, що вторгнення Росії і України не є війною

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ООН продовжить називати вторгнення РФ в Україну війною. Це питання вже вирішено. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    Зеленський прокоментував заяву ООН про те, що вторгнення Росії і України не є війною.

    «Напевно, ви бачили сьогодні в новинах історію про те, що нібито ООН не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, що це обурило багатьох і не тільки в Україні», – повідомив Зеленський.

    За словами президента України, питання з «найменуванням» війни вже вирішене.

    «Вдячний багатьом всій нашій команді – ми все з'ясували, швидко отримавши запевнення в структурах ООН. Не буде брехні, не буде підігравання агресору. Слово «війна» звучатиме на цьому майданчику. Бо це правда. Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших людей, наших дітей», – запевнив Зеленський.

    Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

    Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

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    Теги: Росія ООН війна Володимир Зеленський президент
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    Президент про позицію ООН: слово «війна» звучатиме, бо це – правда