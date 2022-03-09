Президент про позицію ООН: слово «війна» звучатиме, бо це – правда
Зеленський прокоментував заяву ООН про те, що вторгнення Росії і України не є війною
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ООН продовжить називати вторгнення РФ в Україну війною. Це питання вже вирішено. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.
Зеленський прокоментував заяву ООН про те, що вторгнення Росії і України не є війною.
«Напевно, ви бачили сьогодні в новинах історію про те, що нібито ООН не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, що це обурило багатьох і не тільки в Україні», – повідомив Зеленський.
За словами президента України, питання з «найменуванням» війни вже вирішене.
«Вдячний багатьом всій нашій команді – ми все з'ясували, швидко отримавши запевнення в структурах ООН. Не буде брехні, не буде підігравання агресору. Слово «війна» звучатиме на цьому майданчику. Бо це правда. Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших людей, наших дітей», – запевнив Зеленський.
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