Світ не вірить у майбутнє Росії: вечірнє звернення Зеленського (відео)

Зеленський ввечері 8 березня вчергове звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій. Відео опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в Telegram.

«Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Вони говорять про нас, допомагають нам, готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце «після війни», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Захід сформує пакет підтримки України.

«Буде і новий план Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський премʼєр. Людина слова. Щирий друг України. Вже очікуємо і жорстких рішень від Європейського Союзу. Санкційних. Проти Росії. За цю війну. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обовʼязково. І тому так важливо – щоб в керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати... Санкції не обійти», – сказав президент.

Зеленський також подякував росіянам, які підтримують українців.

«Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир», – резюмував він.

Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

Тим часом «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).

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