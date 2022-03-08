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    Starbucks теж іде з Росії

    130 закладів у країні-агресорці будуть закриті - Starbucks теж іде з Росії

    130 закладів у країні-агресорці будуть закриті

    фото: Associated Press

    Найбільша у світі мережа кав'ярень припиняє роботу в РФ

    Starbucks зупиняє свою діяльність у Росії. Компанія також припинить постачання своєї продукції РФ. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Американська Starbucks Corp. зупиняє бізнес у Росії. Крім функціонування кав'ярень, компанія припинить постачання країни своєї продукції.

    «Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні прийняли рішення призупинити ділову активність у РФ, включаючи відвантаження всієї продукції Starbucks. Наш ліцензійний партнер погодився призупинити роботу кав'ярень та надати підтримку майже 2 тис. співробітників», – йдеться у заяві CEO Starbucks Кевіна Джонсона.

    Станом на початок 2022 року до російської мережі Starbucks входило 130 кав'ярень.

    Нагадаємо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

    Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

    Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: Росія санкції бізнес
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    Starbucks теж іде з Росії