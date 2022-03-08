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    ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів

    Окупанти обстрілюють українські міста ракетами - ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів
    Окупанти обстрілюють українські міста ракетами
    фото з відкритих джерел

    Міський голова Борисполя розповів про ситуацію

    8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони, повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

    Мер Борисполя розповів про збиті крилаті ракети у небі над містом
    Автор: Главком

    «Оперативна інформація. Дійсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини», – сказав Борисенко.

    Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося.

    «Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, відпраюцвала гарно ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована», – резюмував мер.

    Також сьогодні українська система ППО вкотре збила над Києвом ворожу ракету.

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    Теги: окупанти обстріл мер Київщина українці військові
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    ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів