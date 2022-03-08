ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів

Міський голова Борисполя розповів про ситуацію

8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони, повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

Мер Борисполя розповів про збиті крилаті ракети у небі над містом Автор: Главком

«Оперативна інформація. Дійсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини», – сказав Борисенко.

Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося.

«Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, відпраюцвала гарно ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована», – резюмував мер.

Також сьогодні українська система ППО вкотре збила над Києвом ворожу ракету.