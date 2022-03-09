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    Зеленський повідомив про 52 вбитих дітей за 13 днів війни

    За 13 тднів війни російські окупанти вбили 52 дітей - Зеленський повідомив про 52 вбитих дітей за 13 днів війни
    За 13 тднів війни російські окупанти вбили 52 дітей

    Окупанти щодн вбивають українських дітей

    Президент Володимир Зеленський заявив, що за 13 днів війни в Україні росіяни вбили 52 дітей. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    «Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Наших дітей. Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам. Як Харків, Маріуполь та всі інші міста», – заявив Зеленський.

    Він повідомив, що ввечері російські окупанти нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області і зруйнували гуртожиток.

    «Чим міг загрожувати Росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці нелюди. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано. Гуманітарний вантаж доставили. Але це лише відсоток від того, що треба зробити. Чого очікують люди. Ми – готові. Наші вантажі – готові. Наш транспорт – готовий. Але... нелюди. Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей», – зазначив президент.

    Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

    Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

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    Теги: окупанти діти смерть Володимир Зеленський президент
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    Зеленський повідомив про 52 вбитих дітей за 13 днів війни