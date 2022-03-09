Зеленський повідомив про 52 вбитих дітей за 13 днів війни

Окупанти щодн вбивають українських дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що за 13 днів війни в Україні росіяни вбили 52 дітей. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Наших дітей. Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам. Як Харків, Маріуполь та всі інші міста», – заявив Зеленський.

Він повідомив, що ввечері російські окупанти нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області і зруйнували гуртожиток.

«Чим міг загрожувати Росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці нелюди. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано. Гуманітарний вантаж доставили. Але це лише відсоток від того, що треба зробити. Чого очікують люди. Ми – готові. Наші вантажі – готові. Наш транспорт – готовий. Але... нелюди. Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей», – зазначив президент.

Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.