Президент Сербії відреагував на депортацію Джоковича з Австралії

Вучич виступив із різкою заявою у зв'язку із рішенням Австралії щодо тенісиста

Президент Сербії Олександр Вучич прокоментував рішення влади Австралії про депортацію тенісиста Новака Джоковича. За його словами, своїм рішенням австралійська влада «принизила сама себе», повідомляє Novosti.rs.

«Знущалися над найкращим тенісистом 11 днів, щоби вручити йому рішення, про яке знали, що з першого дня його вручать. Вони думають, що принизили Джоковича, але вони принизили себе, і він може повернутися до своєї країни і дивитися всім у вічі з високо піднятою головою», – сказав Вучич.

Він також зазначив, що чекає, коли Джокович повернеться до Сербії «і буде там, де йому завжди раді».

Нагадаємо, Новак Джокович програв суд і був депортований з Австралії, де 17 січня візьме старт перший мейджор сезону. Керівництво ATP з цього приводу виступило з заявою.

«Рішення залишити в силі скасування австралійської візи Новаку Джоковичу поклало кінець серії вельми сумних подій. Зрештою, рішення юридичної влади з питань громадської охорони здоров'я повинні дотримуватися. Нам потрібно більше часу, щоб проаналізувати факти та винести уроки з цієї ситуації.

Незважаючи на те, що трапилося, Новак – один із найвидатніших чемпіонів нашого виду спорту, і його відсутність на Відкритому чемпіонаті Австралії – це велика втрата. Ми знаємо, якими бурхливими були останні дні для сербського тенісиста і як він хотів захистити свій титул у Мельбурні. Ми бажаємо йому всього найкращого і з нетерпінням чекаємо на його повернення на корт найближчим часом.

ATP продовжує настійно рекомендувати вакцинацію всім гравцям», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новаку Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.

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