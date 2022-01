Джоковича депортували з Австралії (фото)

Новак Джокович програв суд і був депортований з Австралії, де 17 січня візьме старт перший мейджор сезону. Керівництво ATP з цього приводу виступило з заявою.

«Рішення залишити в силі скасування австралійської візи Новаку Джоковичу поклало кінець серії вельми сумних подій. Зрештою, рішення юридичної влади з питань громадської охорони здоров'я повинні дотримуватися. Нам потрібно більше часу, щоб проаналізувати факти та винести уроки з цієї ситуації.

Незважаючи на те, що трапилося, Новак – один із найвидатніших чемпіонів нашого виду спорту, і його відсутність на Відкритому чемпіонаті Австралії – це велика втрата. Ми знаємо, якими бурхливими були останні дні для сербського тенісиста і як він хотів захистити свій титул у Мельбурні. Ми бажаємо йому всього найкращого і з нетерпінням чекаємо на його повернення на корт найближчим часом.

ATP продовжує настійно рекомендувати вакцинацію всім гравцям», – йдеться у заяві.

JUST IN Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC