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    Джоковича депортували з Австралії (фото)

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    Новак Джокович залишив Австралію - Джоковича депортували з Австралії (фото)
    Новак Джокович залишив Австралію
    фото з відкритих джерел

    Перша ракетка світу не виступить на першому мейджорі сезону

    Новак Джокович програв суд і був депортований з Австралії, де 17 січня візьме старт перший мейджор сезону. Керівництво ATP з цього приводу виступило з заявою.

    «Рішення залишити в силі скасування австралійської візи Новаку Джоковичу поклало кінець серії вельми сумних подій. Зрештою, рішення юридичної влади з питань громадської охорони здоров'я повинні дотримуватися. Нам потрібно більше часу, щоб проаналізувати факти та винести уроки з цієї ситуації.

    Незважаючи на те, що трапилося, Новак – один із найвидатніших чемпіонів нашого виду спорту, і його відсутність на Відкритому чемпіонаті Австралії – це велика втрата. Ми знаємо, якими бурхливими були останні дні для сербського тенісиста і як він хотів захистити свій титул у Мельбурні. Ми бажаємо йому всього найкращого і з нетерпінням чекаємо на його повернення на корт найближчим часом.

    ATP продовжує настійно рекомендувати вакцинацію всім гравцям», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича.

    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новаку Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

    Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.

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    Теги: теніс Australian Open Новак Джокович
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    Джоковича депортували з Австралії (фото)