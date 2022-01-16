Потужна кібератака, пристрасті навколо Порошенка, «Січ» у космосі. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Україна повернулася у космос, а коронавірус – в Україну. Ми знову на порозі чергової хвилі Covid-19. Ці теми стали основними минулого тижня. Крім того, обговорювали у медійному просторі і кібератаку на низку урядових сайтів, та шквальний вітер. «Главком» зібрав для вас головні новини за останні сім днів.

Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів буде скорочено на три місяці

Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів в Україні скоротять з 365 до 270 днів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Таким чином, сертифікат, що підтверджує повний курс антиковідної вакцинації власника, діятиме дев'ять місяців, а не 12, як зараз. Зміни до законодавства готуються і будуть прийняті орієнтовно цього тижня, уточнила Карчевич.

«Омікрон» накриє Україну до кінця січня: прогноз МОЗ

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового «Омікрон»-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців. Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

За прогнозами чиновника МОЗ, черговий сплеск буде починаючи з кінця січня, «у цей час буде більше «Омікрону». «Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня», – зазначив Кузін.

Конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає

Американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну «країною НАТО+» і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії. Автори законопроєкту стверджують, що визнання за Україною статусу «країни НАТО+» уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Поліцейські відхрестилися від п’яного полковника за кермом, заявивши, що він був у декреті

Полковник поліції В’ячеслав Єфтеній, якого п'яним спіймали за кермом автомобіля у Чернівцях, під час інциденту не перебував на посаді начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, бо пішов у відпустку по догляду за дитиною.

Як повідомлялося, вночі 8 січня патрульні на Буковині зупинили водія, який проїхав на заборонний знак. Під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Виявилося, що за кермом був В'ячеслав Єфтеній, повідомлялося, що він начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області.

Помічниця Зеленського після гучного скандалу отримала офіційну роботу в Офісі президента

Особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко, яка впродовж кількох років фактично працювала в кабінеті глави держави, але офіційно працювала і отримувала зарплатню ТОВ «Квартал-95», у грудні офіційно працевлаштували в Офісі президента України.

Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»

Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

Супутник у грудні 2021 року інтегрували із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і він був готовий до запуску.





Стало відомо, де і коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід

Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

За кібератакою проти України стоїть Росія – Центр інформаційної безпеки

У ніч проти 14 січня хакери здійснили атаку на низку урядових сайтів України. У Центрі інформаційної безпеки знайшли російський слід. Українські фахівці з Мінкульту наголосили, що всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Росією.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії».

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

Штормові вітри накрили Україну: наслідки негоди

У п'ятницю, 14 січня, всю територію України накрили потужні штормові вітри. Пориви у західних, північних і центральних областях досягли 15-25 м/с. В Україні через негоду стався ялинкопад. Крім того, шквальний вітер пошматував прапори.





Ураганний вітер наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці. У Київській області фахівці ДТЕК відновили електропостачання у понад 350 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Також сильний вітер повалив старе дерево біля дитячої поліклініки у Києві. Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України.

Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни

Вдруге цього року українські заправки суттєво підвищили ціни: 13-14 січня в деяких мережах пальне подорожчало на 1,3 грн за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 90-95 коп.:

А-92 – до 32,39 грн/л;

бензин А-95 – до 32,92 грн/л.

Ціна дизелю зросла на 1,34 грн – до 32,16 грн/л.

Бензини у мережі SOCAR подорожчали приблизно на гривню.