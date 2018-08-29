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    Екс-посол розповість, до чого призведе перегляд кордонів між Сербією та Косово

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    Екс-посол розповість, до чого призведе перегляд кордонів між Сербією та Косово

    Яка зараз ситуація в регіоні і як реагує світ на ініціативу щодо перегляду кордонів

    29 серпня в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Балкани. Косово і Сербія переглянуть кордони?».

    Олександр Левченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія (2010-2017) та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Боснії та Герцоговині (2011-2017), аналізуватиме питання ініціювання процесу перегляду кордонів між Сербією та Косово, ситуацію в регіоні, до чого призведе така ініціатива, реакція світу, зокрема ЄС.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Нагадаємо, Хашим Тачі, який очолює Косово, заявив про те, що має намір представити очільнику Сербії Олександру Вучичу план щодо зміни кордонів між країнами в вересні в рамках зустрічі в Бельгії для нормалізації відносин між двома країнами.

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