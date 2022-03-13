Західні спецслужби заявляють, що Путін перебуває під впливом стероїдів

Поведінку диктатора прирівнюють до стероїдної агресії

Поведінка російського президента Володимира Путіна останнім часом дає підстави припустити, що він страждає від розладів мозку, спричинених деменцією, хворобою Паркінсона або дуже агресивною поведінкою, спричиненою анаболічними стероїдами, які використовуються для лікування раку. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на члена розвідувального альянсу Five Eyes.

Посилаючись на джерела, близькі до Кремля, високопоставлені особи розвідувального альянсу, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента вторгнутися в Україну.

Путін «страждає від стероїдів від раку»: західні шпигуни вважають, що його дедалі більш непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування, йдеться у матеріалі.

Джерела в розвідці припускають, що Володимир Путін може страждати на рак, хворобу Паркінсона або деменцію. Набряклі обличчя і шия 69-річного деспота можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого прийому стероїдів.

Протягом останніх місяців стан здоров'я російського президента викликав сумніви через те, як він виглядав під час нечастих публічних виходів.

«Протягом останніх п’яти років відбулася помітна зміна в його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни в переконливості і зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ», – цитує ЗМІ джерело в спецслужбах.

Нездатність чітко мислити пов’язана з відсутністю негативного зворотного зв’язку, адже ніхто в оточенні Путіна не намагається протирічити йому, йдеться у матеріалі.

Москва довго спростовувала подібні припущення, які поширювалися в ЗМІ, заявляючи, що здоров’я президента нормальне, а вся інша інформація – неправдива.

Раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

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