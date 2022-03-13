Страшні цифри: агресія Росії забрала життя понад 2 тис. мирних мешканців Маріуполя

Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів

На Маріуполь окупант скинув близько 100 авіабомб

Станом на 13 березня 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії. Про це інформує телеграм-канал Маріупольської міської ради.

За даними офіційного повідомлення, щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.

«Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців», – наголошує міськрада.

Також влада Маріуполя заявила: закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні.

Як відомо, 10 березня ворог вперше використав авіабомбу на 1000 кг тротилу і скинув її в центрі Маріуполя.