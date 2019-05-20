Президент Зеленський оприлюднив декларацію за 2018 рік: додалось нерухомості закордоном



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Президент Володимир Зеленський під час своє інавгурації

За рік сім’я Зеленських поповнила свою нерухомість п'ять готельних номерів у Грузії

Новообраний президент України Володимир Зеленський 20 травня опублікував свою електронну декларацію за 2018 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

У власності Зеленського є житловий будинок площею 353,5 кв. м і земельна ділянка площею 12 соток у селі Іванковичі під Києвом, квартира площею 131,9 кв. м у Києві, два паркувальних місця у столиці, спільна власність двох київських квартир разом із братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 кв. м.

Його дружина Олена має квартиру площею 129,8 кв. м і паркувальне місце у Лівадії (Крим), квартиру площею 284 кв. м у Києві, спільна власність разом із Ларисою і Оленою Шефірами на нежитлові приміщення загальною площею 337,8 кв. м, а також з Сергієм Шефіром – 305,9 кв. м – усе в Києві.

Із листопада 2014 року подружжя Зеленських орендує квартиру площею 91,9 кв. м у Великій Британії, вартість якої становить 42,2 млн грн.

Крім цього, Зеленський задекларував квартиру площею 269,7 кв. м і два паркувальних місця у столиці, власником яких є кіпрська компанія Aldorante Limited і житловий будинок площею 413 кв. м в Італії, записаний на San Tommaso S.R.L. Власниками обох іноземних фірм є родина Зеленських.

Також сім’я шостого президента вказала п'ять готельних номерів у Грузії, яких не було в е-декларації за 2017 рік. Нерухомість знаходяться у стадії незавершеного будівництва. Внасником цього майна є фірма Film Heritage inc (Беліз), яка контролюється Зеленськими.

Володимир Зеленський носить чотири дорогих швейцарських годинників марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet; у дружини також швейцарські годинники Piaget, Breguet і ювелірний набір - сережки та каблучка з діамантами бренду Graff.

Сім’я Зеленських пересувається на Land Rover Range Rover, 2016 року випуску і Mercedes-Benz S 500 4Matic, 2014 року випуску.

Крім цього, президент задекларував володіння 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр) і 300 акціями Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Ще має 100 державних облігацій номінальною вартістю 25,8 тис. грн.

Дружина Олена володіє 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр і має 100 державних облігацій номінальною вартістю 25,8 тис. грн.

Зеленський вказав корпоративні права на: ТОВ «Кіноквартал» (100%), ТОВ «Студія квартал - 95» (99,9%), ТОВ «Продюсерський центр «Ліга сміху» (16,7%), ТОВ «Анімаційна студія 95» (22,5%), ТОВ «Квартал ТВ» (12,5%), ТОВ «Фіш-Хаус» (15%), ТОВ «Інвест Аніма» (12,5%), ТОВ «Гаудіо Студіо» (13%), ТОВ «Квартал-концерт» (18,75%).

Подружжя Зеленських є кінцевими бенефіціарами у ТОВ «Кіноквартал», ТОВ «Студія квартал - 95», ТОВ «Зеларі Фіш», Aldorante Limited (Кіпр), Vilhar Holdings Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія).

За 2018 рік сума сукупного доходу Володимира Зеленського становила 9,2 млн грн, його дружина – 4,2 млн грн. Також спільно з дружиною він отримав 489,4 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Президент Зеленський тримає готівкою $190 тис. і 107 тис. євро; його дружина - 150 тис. грн.

На рахунках латвійського AS PrivatBank Зеленський зберігає $417 тис, а його дружина - $6,5 тис.

Ще глава держави розмістив трохи більше 1 млн грн, $15,6 тис і 127 євро в українських банках; дружина Олена – понад 100 тис. грн.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.



Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.