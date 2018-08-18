Президента Туреччини Ердогана переобрали головою правлячої партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Anadolu Agency Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на шостому з'їзді партії в Анкарі 18 серпня

Ердоган отримав голоси 1 380 делегатів

Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана переобрали головою правлячої партії Туреччини — «Партії справедливості та розвитку».

Про це повідомляє Anadolu.

Ердоган отримав голоси 1 380 делегатів на шостому з'їзді партії в Анкарі 18 серпня.

У своїй промові Ердоган подякував делегатам за участь у з'їзді партії.

Партійні делегати також проголосували за 50 членів Центрального виконавчого комітету, до складу якого увійшли 29 «нових імен».

«Партія спрведливості та розвитку» зазвичай проводить свій великий з'їзд один раз на три роки. Попередній з'їзд партії був у вересні 2015.

Також у квітні 2017 партія провела позачерговий з'їзд своїх членів. Причиною позачергового з'їзду стали суттєві зміни до Конституції країни.

Нагадаємо, від України на 6 з'їзд «Партії справедливості та розвитку» поїхав Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Також відомо, що Джемілєв передав на з'їзді президенту Туреччини Ердогану особисте послання від президента України Петра Порошенка. Про що йдеться в посланні — невідомо.