Лідер Південної Кореї прилетів до Пхеньяна уперше за 11 років



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Мун Чже Ін прилетів до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином

Це третя зустріч двох президентів, на якій вони говоритимуть про ядерне роззброєння КНДР та поліпшення відносин країн

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прилетів до Північної Кореї на саміт з лідером КНДР Кім Чен Іном. Це перший візит президента Південної Кореї до Пхеньяна за останні 11 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Це третя зустріч двох президентів, на якій вони говоритимуть про ядерне роззброєння КНДР та поліпшення відносин країн. Саміт триватиме два дні.

Президент Південної Кореї приїхав з делегацією, у складі якої присутній і віце-президент компанії Samsung Лі Дже-Йон. Мун Чже Ін сподівається, що Лі Дже-Йон допоможе у переговорах щодо бізнес-торгівлі між країнами. Утім на сьогодні усі великі торговельні угоди між двома Кореями заблоковані через санкції проти КНДР, які контролюють США.

Мун Чже Іна зустрів в аеропорту Пхеньяна лідер КНДР Кім Чен Ін. Раніше два президенти зустрічалися в демілітаризованій зоні на кордоні своїх держав.

Лідери двох Корей зустрілися 27 квітня у Пханмунджомі, місті в демілітаризованій зоні. Саме там у 1953-му домовилися про припинення вогню, що послужило фактичному закінченню Корейської війни. Однак формальної угоди про її завершення тоді так і не підписали.

Корейська війна тривала з 25 червня 1950 року до 27 липня 1953-го. Конфлікт розглядався як опосередкована війна між США та ООН з південного боку та армією Китаю і військово-повітряними силами Радянського Союзу з північного. У Корейській війні загинуло близько 150 тисяч військових США, Південної Кореї та їх союзників і приблизно 800 тисяч чоловік в арміях КНДР та Китаю. Серед мирного населення кількість вбитих оцінюється в 200 тисяч з боку КНДР і 1 мільйон з боку Південної Кореї.

Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу». Також він пообіцяв «не будити» президента Південної Кореї ракетними запусками. Також президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував Північній Кореї об'єднати залізничні мережі двох країн.