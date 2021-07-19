Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)

Страшні паводки на Закарпатті цього року особливо небезпечні

Через сильні опади рівень води у місцевій річці різко піднявся

Мешканці Ужгородського району опублікували допис у Facebook, в якому попереджають про насування великої води, яка цього року агресивно штурмує Закарпатську область.

Про небезпеку написали у групі «Великий Березний», через сильні опади рівень води у місцевій річці різко піднявся.

«Наступає велика вода. Всім, хто зараз купається в Ужі: Негайно покидайте річку!!!» – йдеться у дописі.

Додамо, що в управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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