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    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)

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    Страшні паводки на Закарпатті цього року особливо небезпечні - Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Страшні паводки на Закарпатті цього року особливо небезпечні
    Фото з відкритих джерел

    Через сильні опади рівень води у місцевій річці різко піднявся

    Мешканці Ужгородського району опублікували допис у Facebook, в якому попереджають про насування великої води, яка цього року агресивно штурмує Закарпатську область.

    Про небезпеку написали у групі «Великий Березний», через сильні опади рівень води у місцевій річці різко піднявся.

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    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)
    Фото: Закарпаття онлайн

    «Наступає велика вода. Всім, хто зараз купається в Ужі: Негайно покидайте річку!!!» – йдеться у дописі.

    Додамо, що в управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

    Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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    Теги: Закарпаття потоп негода
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    Прихід великої води. Закарпатців попереджають про нові потопи (фото)