На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
Рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху
18 липня о 16:40 годині до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на дорогу в селі Свобода зійшли 2 селеві потоки.
Потоки перекрили рух на дорозі, тому рятувальники з поста Синевир виїхали на місце. Впродовж години працівники ДСНС розчистили автошлях та забезпечили проїзд автомобільного транспорту.
Разом з тим, у мережі опублікували відео з села Колочава. Там рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху.
Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.
Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.