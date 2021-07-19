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    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху

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    На Хустщині зійшли селеві потоки - На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Хустщині зійшли селеві потоки
    Фото: mukachevo.net

    Рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху

    В Управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли 2 селеві потоки. Про це повідомляють місцеві видання.

    18 липня о 16:40 годині до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на дорогу в селі Свобода зійшли 2 селеві потоки.

    Потоки перекрили рух на дорозі, тому рятувальники з поста Синевир виїхали на місце. Впродовж години працівники ДСНС розчистили автошлях та забезпечили проїзд автомобільного транспорту.

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    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху
    Фото: mukachevo.net

    Разом з тим, у мережі опублікували відео з села Колочава. Там рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху.

    Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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    Теги: ДСНС дороги Закарпаття рятувальники негода
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    На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху