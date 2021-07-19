На Закарпатті зійшли селеві потоки, бурхлива вода зносить все на своєму шляху

Рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху

В Управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли 2 селеві потоки. Про це повідомляють місцеві видання.

18 липня о 16:40 годині до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на дорогу в селі Свобода зійшли 2 селеві потоки.

Потоки перекрили рух на дорозі, тому рятувальники з поста Синевир виїхали на місце. Впродовж години працівники ДСНС розчистили автошлях та забезпечили проїзд автомобільного транспорту.

Разом з тим, у мережі опублікували відео з села Колочава. Там рівень води у річці суттєво піднявся, а бурхлива вода змивала все на своєму шляху.

Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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