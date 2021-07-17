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    Негода у Києві: вирвані дерева, пошкоджені літні майданчики (відео)

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    Дощ застав киян зненацька <br /> - Негода у Києві: вирвані дерева, пошкоджені літні майданчики (відео)

    Дощ застав киян зненацька

    Фото: 24tv.ua

    Завтра дощі та вітер перемістяться до західних областей країни

    Сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30, повідомляє «Київ оперативний». Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.

    Згодом почався сильний дощ. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На відео помітно, як люди поспішають, щоб не потрапити під потоки води.


    Також постраждали пляжі поблизу Дніпра, де вітром розкидало парасольки та шезлонги.

    Нагадаємо,що за прогнозом синоптиків, негода в столиці триватиме до пізньої ночі. Крім того, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

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    Теги: прогноз погоди Київ пляжі вітер негода дощ
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    Негода у Києві: вирвані дерева, пошкоджені літні майданчики (відео)