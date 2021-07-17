Негода у Києві: вирвані дерева, пошкоджені літні майданчики (відео)

Завтра дощі та вітер перемістяться до західних областей країни

Сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30, повідомляє «Київ оперативний». Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.

Згодом почався сильний дощ. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На відео помітно, як люди поспішають, щоб не потрапити під потоки води.





Також постраждали пляжі поблизу Дніпра, де вітром розкидало парасольки та шезлонги.

Нагадаємо,що за прогнозом синоптиків, негода в столиці триватиме до пізньої ночі. Крім того, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.