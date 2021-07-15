Негода у Німеччині забрала людські життя та зруйнувала будинки

Німецька поліція підтвердила загибель шістьох людей в районі Арвайлер

Проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей. Про це повідомляє DW.

Німецька поліція підтвердила загибель шістьох людей в районі Арвайлер у німецькій землі Рейнланд-Пфальц на заході країни. Також повідомляється, що близько 50 людей зникли безвісти після обвалення шести будинків.

Місцева поліція заявила, що ще близько 25 будівель у регіоні Шульда були під загрозою обвалення. « У даний час у нас на дахах незрозуміла кількість людей, яких потрібно врятувати», –заявив речник поліції Кобленца.

Проливні дощі пройшли на заході Західної Німеччини в середу, спричинивши значну матеріальну шкоду та спонукаючи до масової евакуації. Кілька автострад були закриті.

Район Вулканейфель у Рейнланд-Пфальц був змушений ввести надзвичайний стан, оскільки кілька населених пунктів були недоступні через проливний дощ.

У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

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