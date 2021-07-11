Через негоду на Закарпатті підтоплено сто будинків, одна людина зникла (фото)

До рятувальних робіт залучено 35 чоловік особового складу та три одиниці техніки

ДСНС відзвітувало про ліквідацію наслідків стихійного лиха

На Закарпатті завершилась ліквідація наслідків негоди, що мала місце в суботу, 10 липня. Як повідомляє пресцентр головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, у чотирьох населених пунктах Рахівського райлну (смт Ясіня, сс.. Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень.

«Вже з 10 липня підрозділами ДСНС та службами життєзабезпечення області проводяться роботи по відкачуванню води з підтоплених підвальних приміщень, розкрижуванню деревини та розчистці територій від сміття та намулу тощо», – йдеться у повідомленні.

Усього від підрозділів Головного управління ДСНС області працює 35 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Також на ліквідацію наслідків негоди залучено службу райелектроомереж та працівників лісового господарства.

Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків негоди при Рахівській РДА. Проводиться подворовий обхід, дані щодо наслідків негоди уточнюються.

Також повідомляється, що станом на 12:30 в неділю, 11 липня, підтоплень на території Рахівського району немає. Інформації про постраждалих та загиблих внаслідок стихії не надходило. На даний час встановлюється місце перебування однієї особи.

Як стало відомо раніше, 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше, воно опинилося частково відрізаним від транспортного сполучення.