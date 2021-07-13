Затоплені під’їзди та авто: у Черкасах розгулялася негода (фото, відео)

13 липня в Черкаській області і в місті Черкаси прогнозують грози

Люди жаліються, що у будинку тече вода зі стелі

Після рясних опадів Черкаси опинилися у водяній пастці. Злива затопила вулиці та будинки міста. Про це повідомляють жителі міста у соцмережах.

Люди жаліються, що вода заливає під'їзди та ускладнює рух містом на машині.

У деяких районах затопило вулиці. Користувачі мережі розповідають про те, що попадали дерева на дорогу та тротуари.

За прогнозами Черкаського обласного Гідрометцентру, вдень 13 липня в Черкаській області і в місті Черкаси грози. Цього тижня стовпчики термометрів підніматимуться вночі не нижче 16-21°, а вдень до 30-33º, в окремі дні 35-36º.

Станом на ранок 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) без світла залишилися 130 населених пунктів.

Без світла через негоду лишилися і частина жителів Запоріжжя. Одна із блискавок влучила у телевежу, у багатьох районах зник зв’язок та Інтернет. Автівки буквально плавали в воді. Стихія вирувала в місті протягом години.

Тим часом, у Житомирі 12 липня негода також наробила шкоди. Дощ з градом та шквальний вітер затопили вулиці та повалили дерева.

Подекуди дерева падали на припарковані автівки. По місту обірвані електричні дроти, у багатьох районах немає світла. Унаслідок чого траснпортне сполучення у місті працює не на звичним графіком.