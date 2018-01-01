Прикордонник збирався піти «працювати» в «ЛНР»: СБУ завадила

Один з керівників Харківського прикордонного загону хотів отримати керівну посаду у фейковому «Міністерстві державної безпеки»

Співробітники СБУ викрили на хабарі одного з керівників Харківського прикордонного загону, який планував «працевлаштуватись» у фейкових структурах терористичної організації «ЛНР». Про це інформує прес-центр спецслужби. Оперативники спецслужби встановили, що один з заступників начальника Харківського прикордонного загону



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СБУ

Один з керівників Харківського прикордонного загону хотів отримати керівну посаду у фейковому «Міністерстві державної безпеки»

Співробітники СБУ викрили на хабарі одного з керівників Харківського прикордонного загону, який планував «працевлаштуватись» у фейкових структурах терористичної організації «ЛНР». Про це інформує прес-центр спецслужби.

Оперативники спецслужби встановили, що один з заступників начальника Харківського прикордонного загону організував механізм отримання з громадян грошей за не внесення інформації щодо перетину кордону до відомчої бази даних. Полковник залучив до протиправної діяльності інших військовослужбовців Східного регіонального управління Держприкордонслужби.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України, зокрема задокументували отримання посадовцем п’ятисот доларів США за нелегальне переправлення через кордон громадянки РФ. За інформацією спецслужби полковник також вів таємні переговори з представниками терористичної організації «ЛНР», плануючи отримати керівну посаду у фейковому «Міністерстві державної безпеки».

Правоохоронці затримали зловмисника

Правоохоронці затримали заступника начальника прикордонного загону у Харкові поблизу місця проживання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі кваліфікують дії прикордонника за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а також за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочинів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО та у взаємодії з Департаментом захисту національної державності СБ України і підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України.