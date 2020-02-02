Прикордонники пояснили новий паспортний режим з Росією



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Прикордонники пояснили, чому для подорожі в Росію буде потрібно закордонний паспорт

З 1 березня 2020 року для подорожі в Росію буде потрібний закордонний паспорт. Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю.

Про це повідомили в ДПСУ.

З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з Україною в Російську Федерацію на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Державна прикордонна служба України пояснила, чому вводиться такий порядок перетину кордону із цією країною.

Як відомо, відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 №1056. Громадяни України, які раніше виїхали за кордон за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами.

За інформацією ДПСУ, такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

У відомстві зазначають, що зменшиться ймовірність незаконно вивезених неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

Втім часті підробки внутрішніх паспортів (переклеєні фото і підроблені печатки) не характерні для паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Так, у 2019 році українські прикордонники виявили та припинили 502 спроби перетину особами державного кордону за підробленими документами. Варто зауважити, що з 89 підроблених документів, виявлених на кордоні з Російською Федерацією, 73 були саме внутрішні паспорти.

ДПСУ нагадала, що під час оформлення особи із внутрішнім паспортом інспектор-прикордонник витрачає набагато більше часу, щоб внести у базу даних інформацію про особу (прізвище, ім'я, стать, дата народження, громадянство) і документ (номер, серія, тип). Під час оформлення особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами з машинозчитувальної зони.

У внутрішніх паспортах, на відміну від зарубіжних, відсутня можливість проставлення відміток про перетинання державного кордону, що часто створює проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном (наприклад, у відрядженні), зазначили у відомстві.

Громадянам України, які після 1 березня планують перетинати російсько-український кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвого клопоту під час прикордонного контролю.