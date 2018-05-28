Прикордонники розсказали, скільки вболівальників приїхали на Лігу Чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото UkrMedia

Велика кількість вболівальників, які були на футбольному святі, відбули через автомобільні через західну ділянку кордону

Наразі співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, повідомили в прес-службі ДПСУ.

«Оформлення фанатів футбольних клубів з усіх куточків світу, які побували у Києві на фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА, завершують співробітники Держприкордонслужби України. Як і прибуття, їх оформлення на виїзд з України в основному проходило в столичних аеропортах, а також на летовищах Львова, Одеси, Харкова й Івано-Франківська. Наразі співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА», - повідомили у прес-службі.

В ДПСУ додали, що велика кількість вболівальників, які були на футбольному святі, відбули через автомобільні пункти пропуску автобусами, автомобілями, невеликими організованими групами через західну ділянку кордону.