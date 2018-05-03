Прикордонники затримали у зоні відчуження трьох сталкерів

Правопорушники мали намір потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму

Прикордонники Житомирського загону затримали трьох сталкерів, які намагалися потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. Про це повідомляє Держприкордонслужба. «Військовослужбовці прикордонного відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Нацполіції затримали двох українців та



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Затримані сталкери

Правопорушники мали намір потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму

Прикордонники Житомирського загону затримали трьох сталкерів, які намагалися потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Військовослужбовці прикордонного відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Нацполіції затримали двох українців та росіянина на околиці населеного пункту Карпилівка Іванківського району. Правопорушники мали намір потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму», - йдеться у повідомленні.

Наразі на правопорушників складено адміністративні матеріали за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Нагадаємо, у вихідні в зоні відчуження ЧАЕС затримано три групи любителів екстриму.

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