Прикордонники затримали у зоні відчуження трьох сталкерів
- Сьогодні, 04:53
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Правопорушники мали намір потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму
Прикордонники Житомирського загону затримали трьох сталкерів, які намагалися потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Військовослужбовці прикордонного відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Нацполіції затримали двох українців та росіянина на околиці населеного пункту Карпилівка Іванківського району. Правопорушники мали намір потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму», - йдеться у повідомленні.
Наразі на правопорушників складено адміністративні матеріали за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».
Нагадаємо, у вихідні в зоні відчуження ЧАЕС затримано три групи любителів екстриму.
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